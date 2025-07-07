Президент Ирана утверждает, что Израиль пытался его убить

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что израильские военные в недавнем прошлом пытались его убить.

"Да, они попытались это сделать", - заявил он в опубликованном в понедельник интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, отвечая на соответствующий вопрос.

Пезешкиан отметил, что, по его данным, за этой попыткой стоял именно Израиль, а не США. По его словам, во время недавнего конфликта между Израилем и Ираном израильские военные попытались нанести бомбовый удар по месту, в котором он проводил рабочее совещание.