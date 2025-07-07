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Пезешкиан заявил, что Израиль не хочет, чтобы Иран и США разрешили разногласия

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран хочет мира в ближневосточном регионе и готов решить все разногласия с Вашингтоном посредством диалога, однако, по его мнению, израильские власти выступают против этого.

"Я верю, что мы с легкостью можем решить наши конфликты и преодолеть различия с США через диалог (...) но, к сожалению, Нетаньяху уничтожил эти дипломатические усилия", - сказал он американскому журналисту Такеру Карлсону, интервью опубликовано в соцсети Х.

Пезешкиан отметил, что Иран никогда не хотел ничего, кроме "уважения наших прав", а также жизни в мире и покое, но в случае необходимости способен защитить себя.

По его словам, президент США Дональд Трамп может как помочь решить проблемы ближневосточного региона и привести его к миру, так и "оставить его в вечных войнах".

Президент также рассказал, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее заявил ему, что не существует запретов на инвестиции США в Иране.

"Нет лимита, и ничего не запрещает американским инвесторам приходить в Иран и инвестировать в Иран", - подчеркнул он. Однако, по его словам, Израиль не хочет такого развития событий.

Дональд Трамп Израиль Иран США Масуд Пезешкиан Али Хаменеи
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