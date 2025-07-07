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Трамп скоро объявит новые торговые пошлины для 12 стран

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В ближайшее время США объявят о новых торговых пошлинах в отношении 12 стран, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Я могу подтвердить, у меня есть эти письма в Южную Корею и Японию. И будет еще примерно 12 других стран, которые получат такие уведомления напрямую от президента США ", - сказала она, не назвав конкретные страны.

"Следите за сетью Truth Social", - сказала Левитт.

7 июля президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 августа США вводят 25-процентную пошлину на товары из Японии и Южной Кореи. Он опубликовал в соцсети Truth Social два официальных письма, адресованных президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мену и премьер-министру Японии Сигэру Исибе.

"Начиная с 1 августа 2025 года, мы введем тариф в размере всего 25% на любые японские товары, поступающие в Соединённые Штаты, помимо всех отраслевых тарифов", - говорится в письме Белого дома, адресованном японскому премьер-министру.

В другом письме, отправленном южнокорейскому президенту, говорится: "Начиная с 1 августа 2025 года, мы введем тариф всего в 25% на все корейские товары, поступающие в США, отдельно от всех отраслевых тарифов. Товары, переправленные транзитом для обхода более высокого тарифа, также будут облагаться этим повышенным тарифом".

Трамп объявил о введении повышенных пошлин на импорт в начале апреля, однако затем отложил эту меру на 90 дней, чтобы за этот срок провести переговоры о торговых соглашениях. Срок истекает 9 июля, и ранее президент дал понять, что продлеваться он не будет. За это время США удалось заключить торговое соглашение с Вьетнамом, а также рамочные соглашения с Китаем и Великобританией.

Ранее Трамп выразил недовольство прогрессом в переговорах с Японией и допустил, что страна будет платить пошлину на поставки товаров в США в размере 30-35%. Американский министр финансов Скотт Бессент сказал, что переговоры с Японией и Южной Кореей практически не продвинулись.

Дональд Трамп Вьетнам США Южная Корея Кэролайн Левитт Япония
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