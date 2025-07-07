Поиск

Председатель Еврогруппы переизбран на третий срок

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Еврогруппа единогласно избрала министра финансов Ирландии Паскаля Донохью председателем на третий срок, объявил Совет ЕС. Его новый срок, который продлится два с половиной года, начнется 13 июля 2025 года.

"Как я и обещал министрам в 2020 году, я был и останусь настоящим и честным посредником в наших переговорах, гарантируя, что все голоса и позиции будут учтены. В условиях значительных геополитических изменений еврозона оказалась очень устойчивой, - заявил Донохью в благодарственном слове после голосования. - Моей задачей будет дальнейшее укрепление нашей общей валютной зоны и содействие ощутимому прогрессу по нашим ключевым направлениям работы в течение этого очередного мандата: от бюджетной координации до союза рынков капитала и от цифрового евро до банковского союза".

По словам Донохью, "более сильная и конкурентоспособная еврозона усилит международную роль евро".

Нынешний председатель Еврогруппы занимает эту должность с 13 июля 2020 года.

Еврогруппа - это неформальный орган, созданный в 1997 году, в котором министры финансов государств-членов еврозоны обсуждают вопросы, касающиеся общих обязанностей их стран, связанных с евро. Главная задача объединения - обеспечить тесную координацию экономической политики среди государств-членов еврозоны. Обычно Еврогруппа собирается раз в месяц накануне заседания Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам.

Еврогруппа Совет ЕС еврозона Паскаль Донохью
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 7 июля

США введут на товары из Японии и Южной Кореи пошлины в 25%

Хуситы заявили об атаках на объекты в Израиле, в том числе порт Эйлата

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Apple обжаловала в суде апрельское решение ЕК, оштрафовавшей ее на 500 млн евро

Польша ввела временный пограничный контроль с Германией и Литвой

Польша ввела временный пограничный контроль с Германией и Литвой

Президент США пригрозил дополнительными тарифами странам, которые поддержат политику БРИКС

Президент США пригрозил дополнительными тарифами странам, которые поддержат политику БРИКС

Трамп считает, что партия Маска может вызвать политический хаос в США

Лавров и гендиректор ВТО подтвердили необходимость реформирования организации

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6688 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });