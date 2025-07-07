Председатель Еврогруппы переизбран на третий срок

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Еврогруппа единогласно избрала министра финансов Ирландии Паскаля Донохью председателем на третий срок, объявил Совет ЕС. Его новый срок, который продлится два с половиной года, начнется 13 июля 2025 года.

"Как я и обещал министрам в 2020 году, я был и останусь настоящим и честным посредником в наших переговорах, гарантируя, что все голоса и позиции будут учтены. В условиях значительных геополитических изменений еврозона оказалась очень устойчивой, - заявил Донохью в благодарственном слове после голосования. - Моей задачей будет дальнейшее укрепление нашей общей валютной зоны и содействие ощутимому прогрессу по нашим ключевым направлениям работы в течение этого очередного мандата: от бюджетной координации до союза рынков капитала и от цифрового евро до банковского союза".

По словам Донохью, "более сильная и конкурентоспособная еврозона усилит международную роль евро".

Нынешний председатель Еврогруппы занимает эту должность с 13 июля 2020 года.

Еврогруппа - это неформальный орган, созданный в 1997 году, в котором министры финансов государств-членов еврозоны обсуждают вопросы, касающиеся общих обязанностей их стран, связанных с евро. Главная задача объединения - обеспечить тесную координацию экономической политики среди государств-членов еврозоны. Обычно Еврогруппа собирается раз в месяц накануне заседания Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам.