Москва ждет от Киева предложения по дате очередного раунда переговоров

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Дата очередного раунда российско-украинских переговоров по урегулированию на Украине пока не определена, Россия ждет ответа от украинской стороны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет. Как и говорил президент на прошлой неделе, мы ждем предложения украинской стороны по возможным датам, Как только даты будут согласованы, а мы надеемся, что это будет сделано, мы сразу об этом сообщим", - сказал Песков во вторник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Россия и Украина провели 16 мая и 2 июня два раунда переговоров в Стамбуле.