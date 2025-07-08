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Экс-премьер Британии Риши Сунак станет старшим советником в Goldman Sachs

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак присоединится к команде Goldman Sachs Group Inc. в качестве старшего советника, говорится в сообщении банка.

"В этой роли он будет работать с руководителями компании, консультируя наших клиентов по всему миру по ряду ключевых тем, делясь своим уникальным взглядом и знаниями в области макроэкономики и геополитики", - отмечается в сообщении.

Сунак работал в Goldman Sachs в качестве аналитика в 2001-2004 годах.

Он занимал пост премьер-министра Великобритании с октября 2022 года по июль 2024 года. До этого (с февраля 2020 по июль 2022 года) Сунак был министром финансов страны.

Goldman Sachs Риши Сунак Великобритания
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