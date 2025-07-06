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Песков назвал разговор Путина и Макрона содержательным

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Интонации диалога президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном были разные, поскольку это рабочий процесс, но разговор был содержательным, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Песков заметил, что в этот раз пока не повторился печальный опыт предыдущих разговоров, когда французская сторона "слила" беседу лидеров.

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Телефонный разговор президентов России и Франции состоялся 1 июля.

Отвечая на уточняющий вопрос, предпринимались ли дополнительные меры безопасности во время состоявшегося недавно телефонного разговора Путина и Макрона с учетом этого опыта, Песков сказал: "Да нет, почему. Но понятно, что, учитывая такую гипотетическую возможность и угрозу, то, конечно, нужно быть сдержанным в описании позиции своей и позиции, может быть, некоторых визави".

Говоря о том, были ли в ходе этого разговора, в том числе со стороны президента России эмоциональные интонации при озвучивании российской позиции, он сказал: "Были разные интонации, это рабочий процесс, но еще раз повторяю - разговор был достаточно содержательным".

Владимир Путин Франция Эммануэль Макрон Дмитрий Песков
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