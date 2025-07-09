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США ввели новые санкции за участие в торговле иранской нефтью

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - США ввели санкции в отношении лиц и компаний, причастных к торговле иранской нефтью, сообщило Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

"Сегодня OFAC вносит в список 22 юридических лица, базирующихся в Гонконге, Объединенных Арабских Эмиратах и Турции, за их роль в содействии продаже иранской нефти, которая приносит выгоду Корпусу стражей Исламской революции (КСИР)", - говорится в пресс-релизе.

КСИР, являясь "самой мощной военизированной силой в Иране", использует "подставные компании за пределами Ирана, которые пользуются оффшорными счетами для перевода сотен миллионов долларов прибыли, полученной от продажи иранской нефти", отмечает OFAC.

"Нефтеперерабатывающие заводы, покупающие иранскую нефть, переводят платежи этим подставным компаниям, которые затем перемещают средства на другие счета подставных компаний, также контролируемых КСИР", - говорится в пресс-релизе.

OFAC КСИР США Иран
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