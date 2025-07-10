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Европарламент отклонил вотум недоверия председателю Еврокомиссии

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Вотум недоверия председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен и ее исполнительной коллегии не прошел в четверг на пленарной сессии Европейского парламента (ЕП) в Страсбурге.

Эту инициативу поддержали только 175 евродепутатов, 360 проголосовали против нее и 18 - воздержались.

Для утверждения требовалось не менее двух третей голосов при участии в голосовании, минимум 361 члена Европарламента из 720.

Предложение о вотуме недоверия выдвинул депутат от румынской ультраправой партии "Альянс за объединение румын" Георге Пиперя, собравший 75 подписей членов ЕП при 72 минимально необходимых для вынесения инициативы на голосование пленарной сессии.

Выступая 7 июля на дебатах по этому вопросу, он выдвинул обвинения фон дер Ляйен в якобы корыстных манипуляциях с закупками вакцин против COVID-19; в злоупотреблении статьей 122 Договора о Евросоюзе, позволяющей в чрезвычайных ситуациях обходиться без решения Европарламента, и якобы вмешательстве в выборы в Румынии и Германии посредством использования закона ЕС о цифровых услугах.

Фон дер Ляйен выступила с ответным словом, заявив о "бессовестной лжи" Пипери и приведя аргументы в оправдание своей позиции.

Европарламент Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен
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