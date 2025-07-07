В Европарламенте прошли дебаты о вотуме недоверия фон дер Ляйен

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге по инициативе румынского евродепутата Георге Пипереа прошли дебаты по вотуму недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

"То, что мы услышали от господина Пипереа, было, я полагаю, достаточно очевидным. Это вытекает из стандартных правил игры популистов: подорвать доверие в демократию ложными измышлениями", - заявила глава ЕК в ответном выступлении.

Пипереа, входящий в парламентскую евроскептическую фракцию Европейские консерваторы и реформисты, не был поддержан собственными партийными соратниками, однако сумел собрать необходимое количество подписей - 75 при 72 минимально требующихся - для рассмотрения вопроса Европейским парламентом.

Суть претензий к председателю ЕК заключается, во-первых, в ее упорном нежелании раскрывать свою переписку с Альбертом Бурлой, генеральным директором компании Pfizer, во время переговоров по вакцинам против COVID-19.

14 мая 2025 года Суд ЕС отменил решение ЕК об отказе в доступе к текстовым сообщениям, которыми обменивались фон дер Ляйен и Бурла. По утверждению Еврокомиссии, сообщения были удалены, поскольку не содержали никакой существенной информации.

Однако уголовное производство было закрыто еще 20 января 2025 года апелляционным судом Льежа, который счел неприемлемыми иски, поданные в Бельгии против председателя ЕК и главы Pfizer.

Во-вторых, фон дер Ляйен обвиняют в злоупотреблении статьей 122 Договора о Евросоюзе, позволяющей обойтись без решения Европарламента, которую она использовала для учреждения финансового инструмента ЕС для оборонных инвестиций SAFE на 150 млрд евро, тогда как эта статья предназначена для чрезвычайных ситуаций.

Третья претензия - якобы вмешательство в выборы посредством использования закона ЕС о цифровых услугах в Румынии и Германии.

По оценке французского журнала Le Point, "это реальный мотив вотума недоверия румынского депутата" и форма мести проигравшего выборы в Румынии Джордже Симиона, лидера ультраправой румынской партии "Альянс за объединение румын", имеющей трех своих представителей в ЕП, в том числе Пипереа.

Отвечая ему, в частности, по вопросу вакцин против COVID-19, фон дер Ляйен заявила: "27 государств-членов решили закупить свои вакцины. Они это решили сами. И утверждать, что государства-члены не были знакомы с контрактами, ценами, а также не знали количества вакцин, означает лгать. Это просто бессовестная ложь".

Голосование членов ЕП по предложению о недоверии главе ЕК состоится 10 июля.