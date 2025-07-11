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Отстыковка корабля Crew Dragon с коммерческими туристами от МКС вновь отложена

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя коммерческими туристами покинет Международную космическую станцию не ранее 14 июля, сообщила компания-организатор миссии Axiom Space.

По ее информации, перенос отстыковки связан с неблагоприятными погодными условиями.

Спускаемая капсула корабля должна приводниться в Тихом океане вблизи южного побережья Калифорнии.

Ранее расстыковка планировалась 10 июля, а затем была перенесена на 12 июля. Экипаж корабля, пристыковавшегося к МКС 26 июня, должен был пробыть на ее борту две недели.

В его состав входят астронавт Axiom и бывший астронавт NASA, командир Пегги Уитсон, пилот, представитель Индии Шубаншу Шукла и специалисты миссии из Венгрии и Польши Тибор Капу и Славош Узнански.

В рамках нынешней четвертой миссии Axiom (Ax-4) туристы проводят на станции десятки научных экспериментов.

Первая миссия коммерческих астронавтов Axiom 1 состоялась в апреле 2022 года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на станции на неделю дольше. Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom 1 оценивалась в $55 млн. Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space в рамках соглашения с SpaceX планируется совершать два-три раза в год.

На МКС сейчас работает экипаж в составе семи человек - космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Кирилл Песков, астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс, Джонатан Ким, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониси.

Axiom Axiom Space Crew Dragon NASA МКС США
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