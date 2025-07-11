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Daily Sabah сообщила о разоружении в Ираке первой группы бойцов РПК

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Разоружение Рабочей партии Курдистана (РПК) началось в Ираке с символической церемонии, во время которой три десятка бойцов уничтожили свое оружие, пишет турецкая Daily Sabah.

Церемония прошла в городе Сулеймания, который находится в иракском округе Курдистан. Группа из примерно 30 человек, которые в последние годы принимали участие в боях с турецкими силами безопасности, сожгла свое оружие.

Издание назвало церемонию символическим жестом. На ней присутствовало множество людей из Ирака и Турции, в том числе турецкая делегация законодателей из прокурдской Партии народного равенства и демократии.

В Турции предполагают, что разоружение РПК должно завершиться за несколько месяцев.

В мае РПК объявила о решении прекратить деятельность. "12-й съезд Конгресса РПК решил распустить организационные структуры РПК и прекратить вооруженную борьбу", - заявила курдская партия.

В конце февраля основатель РПК Абдулла Оджалан, который отбывает пожизненное тюремное заключение в Турции, призвал организацию сложить оружие и прекратить работу. В начале марта РПК объявила о прекращении огня в одностороннем порядке.

РПК была основана в 1978 году для отстаивания прав курдского населения в Турции. Партия признана террористической организацией в Турции.

Ирак Сулеймания Курдистан РПК Турция Абдулла Оджалан
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