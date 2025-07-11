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Британское подразделение LVMH подверглось кибератаке

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Британское подразделение LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA подверглось кибератаке, в результате которой часть клиентских данных была похищена.

Компания сообщила клиентам в пятницу, что несанкционированный вход в системы Louis Vuitton UK произошел 2 июля. Хакеры получили доступ к именам, контактным данным пользователей и истории покупок. При этом к финансовой информации, в том числе, к банковским реквизитам клиентов, доступа у хакеров не было.

"Хотя пока нет свидетельств того, что ваши данные были использованы в ущерб вам, мы предупреждаем о возможных попытках фишинга, мошенничеств или несанкционированного использования вашей информации", - говорится в обращении LVMH к клиентам.

Компания уведомила о кибератаке соответствующие ведомства.

Это уже третья хакерская атака на LVMH за последние месяцы, отмечает Bloomberg. Так, ее подразделение Louis Vuitton Korea на прошлой неделе сообщило, что расследует аналогичную кибератаку, в результате которой часть клиентских данных была похищена.

В мае принадлежащий LVMH бренд Christian Dior Couture также сообщал о кибератаке.

Ранее в этом году британский fashion-ритейлер Marks & Spencer (M&S) подвергся масштабной хакерской атаке, последствия которой он оценил в 300 млн фунтов стерлингов.

Акции LVMH теряют в цене 2,7% в ходе торгов в пятницу.

LVMH
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