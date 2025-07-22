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МИД Польши рекомендовал согражданам покинуть Россию

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Польши рекомендовало согражданам покинуть территорию России, заявление опубликовано на сайте ведомства.

"Министерство иностранных дел рекомендует воздержаться от любых поездок в Россию... Мы рекомендуем гражданам Польши, проживающим в России, покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными средствами, за исключением случаев, когда их личные, семейные или профессиональные обстоятельства требуют от них остаться в стране", - говорится в заявлении.

"В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств эвакуация может оказаться значительно более сложной или даже невозможной", - предупредил МИД.

В ведомстве связали это "с продолжающимся сокращением численности польского дипломатического и консульского персонала в России в связи с решением местных властей отозвать разрешение на работу генеральных консульств в Петербурге и Калининграде".

МИД Петербург Польша
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