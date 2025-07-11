Иранская баллистическая ракета в июне разорвалась на военной базе США "Эль-Удейд" в Катаре

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Одна иранская баллистическая ракета разорвалась на территории американской военной базы "Эль-Удейд" в Катаре, удар был нанесен на следующий день после того, как авиация США подвергла бомбардировкам объекты в Иране.

"Иранская баллистическая ракета попала по базе "Эль-Удейд" 23 июня, остальные ракеты были перехвачены средствами ПВО США и Катара", - сообщил в пятницу телеканалу Al Arabiya представитель Пентагона Шон Парнелл.

Он отметил, что объектам и оборудованию на базе нанесен незначительный ущерб: "Пострадавших нет. База "Эль-Удейд" остается действующей в полном объеме и способна выполнять необходимые задачи".

США 22 июня нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе.