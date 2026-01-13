США и Катар открыли центр по координации противовоздушной и противоракетной обороны

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - США и Катар во вторник объявили об открытии на базе ВВС "Эль-Удейд" нового центра по укреплению противовоздушной и противоракетной обороны, сообщает издание Middle East Eye.

Комментируя начало работы центра, глава Центрального командования ВС США ВС Брэд Купер отметил, что речь идет "о значительном шаге" по обеспечению более планомерной работы систем ПВО в регионе.

Издание напоминает, что на базе "Эль-Удейд" находятся представители 17 стран.

Открытие центра состоялось в то время, когда США рассматривают варианты дальнейших действий, в том числе силовых, против Ирана, где идут массовые демонстрации противников властей.

Middle East Eye отмечает, что эскалация ситуации в регионе может затронуть Катар. Так, в июне 2025 года Иран в ответ на удары США атаковал базу "Эль-Удейд" ракетами, тогда жертв и разрушений удалось избежать. Кроме того, в сентябре 2025 года Израиль нанес удар по руководителям движения ХАМАС в Дохе. После этого Катар запросил у США гарантии безопасности.

Накануне Левитт сказала, что Трамп рассматривает в том числе вариант с военными действиями в отношении Ирана, но предпочитает дипломатию. Американские СМИ сообщали, что среди предлагаемых в администрации вариантов есть и удары по объектам ракетной и ядерной программ Ирана.

Трамп во вторник обратился к протестующим в Иране с призывом брать под контроль органы власти и пообещал поддержку Вашингтона. Он добавил, что отменил все встречи американских чиновников с иранскими коллегами.