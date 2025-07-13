Трамп вступился за генпрокурора США в "деле Эпштейна"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выступил в защиту американского генерального прокурора Пэм Бонди на фоне ее критики со стороны некоторых бывших и нынешних членов Белого дома в связи с публикацией служебной записки об обвиняемом в склонении несовершеннолетних к проституции финансовом магнате Джеффри Эпштейне.

"Что происходит с моими "мальчиками" и, в некоторых случаях, "девочками"? Они все преследуют генерального прокурора Пэм Бонди, которая делает фантастическую работу", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Мы в одной команде (...), и мне не нравится то, что происходит. У нас идеальная администрация, о которой говорит весь мир, а некоторые "эгоисты" пытаются навредить ей, и все это из-за этого парня (...) Джеффри Эпштейна", - заявил президент.

По словам Трампа, в попытках дестабилизировать деятельность администрации виновны его политические противники, включая бывшего президента Барака Обаму, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, а также "неудачники и преступники из администрации Байдена", которые, по мнению президента, "создали файлы Эпштейна".

"Почему эти леворадикальные сумасшедшие не обнародовали файлы Эпштейна? Если там было что-то, что могло навредить движению MAGA (Make America Great Again - лозунг Трампа в его президентской кампании - ИФ), почему они этим не воспользовались?" - задал американский лидер риторический вопрос.

Скандал разразился в связи с тем, что Минюст США и ФБР распространили документ о том, что нет доказательств того, что Эпштейн шантажировал влиятельных людей, поскольку тот вел "список клиентов" проституток или был убит, находясь в заключении.

По официальной версии Эпштейн в 2019 году покончил с собой в тюрьме, где ожидал начала суда по делу о склонении несовершеннолетних к проституции.

По данным СМИ, до ареста он вел шикарный образ жизни, жил на личном карибском острове. Сообщалось также, что Эпштейн общался с нынешним президентом США Дональдом Трампом, экс-лидером Биллом Клинтоном и сыном Елизаветы II принцем Эндрю.