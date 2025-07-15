США заключили торговое соглашение с Индонезией

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В рамках торгового соглашения с США Индонезия будет облагаться пошлинами в 19%, а экспорт американских продуктов в эту азиатскую страну будет беспошлинным, заявил во вторник президент Дональд Трамп.

"Этим утром я заключил важное соглашение с Индонезией после беседы с ее уважаемым президентом Прабово Субианто", - написал он в социальной сети Truth Social.

В рамках соглашения Джакарта обязуется приобрести американские энергоносители на сумму $15 млрд, сельхозпродукты на сумму $4,5 млрд и 50 самолетов Boeing.

По словам Трампа, американские товары будут свободно поступать в Индонезию - на них не будут распространяться ни пошлины, ни другие меры, способные так или иначе ограничить импорт.

По словам президента, соглашение де-факто полностью откроет индонезийский рынок для США.