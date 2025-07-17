Сенат США ждет разрешения Трампа на принятие законопроекта о санкциях в отношении Москвы

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Сенат США будет готов рассмотреть законопроект о санкциях в отношении России тогда, когда получит на это одобрение со стороны президента Дональда Трампа, заявил в эфире Fox News лидер республиканского большинства в верхней палате американского конгресса Джон Тьюн.

"Когда он даст зелёный свет по законопроекту, мы пойдем вперед", - сказал он.

По его словам, "президент понимает, что нужно сделать, чтобы усадить Россию за стол переговоров" и решил действовать как путем возможных санкций, так и поставок оружия Киеву.