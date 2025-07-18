Израиль просит США помочь с переселением палестинцев из сектора Газа

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Глава разведывательной службы Израиля "Моссад" Давид Барнеа на этой неделе обсудил в Вашингтоне идею переселения палестинцев из сектора Газа, сообщает в пятницу портал Axios со ссылкой на источники.

"Глава "Моссад" посетил Вашингтон на этой неделе в надежде получить помощь США в убеждении других стран принять сотни тысяч палестинцев из Газы", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Барнеа, в частности, провел встречу со спецпосланником США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Глава "Моссада" заявил ему, что Израиль ведет переговоры по этому вопросу с Эфиопией, Индонезией и Ливией.

Барнеа предположил, что Штаты могли бы "предложить этим странам стимулы", которые помогли бы Израилю убедить их забрать к себе жителей палестинского анклава. По словам одного из источников, Уиткофф дал уклончивый ответ, и пока неизвестно, будет ли Вашингтон принимать участие в решении этого вопроса.

В феврале президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон должен взять под свой контроль сектор Газа после завершения боевых действий в анклаве. В частности, он отмечал, что жителей сектора Газа нужно переселить в Египет и Иорданию или в другие страны. Однако тогда арабские страны выступили против этого предложения.

По информации Axios, тогда власти США заявили израильским коллегам, что, если премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху хочет выселить палестинцев из сектора Газа, он должен найти страны, готовые их принять.