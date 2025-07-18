Нацразведка США заявила, что данные о вмешательстве РФ в выборы сфабрикованы

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Нацразведка США в ходе расследования установила, что экс-президент США Барак Обама и члены его администрации после победы президента Дональда Трампа в 2016 году пытались дискредитировать результаты выборов через фабрикацию информации, говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе службы.

"В пятницу директор Нацразведки Тулси Габбард обнародовала неопровержимые доказательства того, что после победы Трампа в 2016 году (...), Обама и члены его команды по нацбезопасности фабриковали и политизировали разведданные", - указано в сообщении.

В нем утверждается, что в течение нескольких месяцев перед выборами разведсообщество оценивало, что Россия, "возможно, не пытается (...) повлиять на выборы через кибердеятельность". Однако представители администрации Обамы делали "не соответствующие правде заявления" противоположного содержания.

В частности, указывается, что такие данные о предполагаемой деятельности РФ, как "досье Стила", были "политизированы" и "легли в основу бесчисленных клеветнических заявлений, нацеленных на то, чтобы поставить под сомнение победу Трампа".

Исследовательская компания Fusion GPS совместно с бывшим британским разведчиком Стилом составила так называемое досье на Трампа. Материалы были опубликованы в начале 2017 года на сайте Buzzfeed. В октябре американская газета Washington Post опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники сообщала, что часть расследования, направленного против Трампа, спонсировали Национальный комитет Демократической партии и предвыборный штаб Клинтон.

Трамп неоднократно называл досье фальшивкой и отрицал связи с Россией в ходе выборов 2016 года.