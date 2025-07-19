Сирия и Израиль согласились на перемирие

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сирия и Израиля согласились заключить перемирие, сообщил в ночь на субботу посол США в Турции Том Баррак, участвовавший в урегулировании конфликта.

"Премьер Израиля и президент Сирии согласились на перемирие", - написал он в соцсети X.

Баррак отметил, что соглашение поддержали, в частности, Турция и Иордания.

"Призываем друзов, бедуинов, суннитов сложить оружие (...) и построить новую, единую Сирию", - добавил дипломат.

В последние дни Израиль нанес серию ударов по Сирии. Заявленная цель этой операции - поддержать военизированные формирования друзов, отбивавших нападение сирийских правительственных сил и их союзников.