Трамп подал иск против издателя The Wall Street Journal и журналистов газеты

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подал иск о клевете против издателя The Wall Street Journal Руперта Мердока и журналистов - авторов статьи о том, что в 2003 году он якобы подарил Джеффри Эпштейну непристойный рисунок со своей подписью, сообщил CNN.

Телеканал отмечает, что юридическая команда Трампа обвиняет News Corp - материнскую компанию газеты - в "вопиющих нарушениях журналистской этики и стандартов точного освещения событий".

Юристы обращают внимание, что The Wall Street Journal не опубликовала рисунок или письмо, автором которых, как утверждают авторы скандальной статьи, был Трамп.

"Причина в том, что не существует подлинного письма или рисунка", - написал адвокат Трампа в иске, который был подан в федеральный суд Майами.

Трамп в соцсети Truth Social написал, что предупреждал Мердока, что обратится в суд.

"The Wall Street Journal и Руперт Мердок лично были непосредственно предупреждены президентом Дональдом Трампом о том, что "письмо" от президента Трампа Эпштейну, является подделкой, и, если они его напечатают, на них подадут в суд", - заявил он в своем посте.

По официальной версии Эпштейн в 2019 году покончил с собой в тюрьме, где ожидал начала суда по делу о склонении несовершеннолетних к проституции.

По данным СМИ, до ареста он вел шикарный образ жизни, жил на личном карибском острове. Сообщалось также, что Эпштейн общался с Трампом, 42-м президентом США Биллом Клинтоном, младшим братом британского короля Карла III принцем Эндрю.