Politico сообщило, что обнародование материалов суда над Эпштейном не внесет ясности в его связь c Трампом

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Указание президента США Дональда Трампа об обнародовании части материалов большого жюри, связанных с судебным процессом над Джеффри Эпштейном, не даст ответов на вопросы, связанные с отношениями между ними, пишет издание Politico.

"В отличие от материалов, собранных Минюстом и ФБР, материалы большого жюри не могут быть обнародованы без разрешения федерального суда, ответственного за рассмотрение уголовного дела", - говорится в публикации.

В результате "требование Трампа оставляет потенциальное раскрытие новой информации в лучшем случае неясным и подлежит тщательному юридическому анализу, который может занять месяцы", отмечает газета.

Politico обращает внимание, что Минюст "уже активно работает над тем, чтобы отредактировать большие объемы информации из этих файлов" и предупредило, что "внесет соответствующие изменения в информацию, касающуюся жертв, и другую личную информацию".

Как сообщалось, Трамп подал иск о клевете против The Wall Street Journal ха публикацию статьи о том, что в 2003 году он якобы подарил Джеффри Эпштейну непристойный рисунок со своей подписью.

Юристы президента обращают внимание, что The Wall Street Journal не опубликовала рисунок или письмо, автором которых, как утверждают авторы скандальной статьи, был Трамп.

"Причина в том, что не существует подлинного письма или рисунка", - написал адвокат Трампа в иске, который был подан в федеральный суд Майами.

В связи с публикацией Трамп поручил генпрокурору Пэм Бонди рассекретить часть материалов по делу Эпштейна.

"На основе абсурдного количества внимания, уделяемого Джеффри Эпштейну, я попросил генерального прокурора Пэм Бонди предоставить все соответствующие показания большого жюри, с учетом одобрения суда" - написал он в своей соцсети Truth Social.

Президент подчеркнул: "Это мошенничество, осуществляемое демократами, должно закончиться прямо сейчас".

По официальной версии Эпштейн в 2019 году покончил с собой в тюрьме, где ожидал начала суда по делу о склонении несовершеннолетних к проституции.

По данным СМИ, до ареста он вел шикарный образ жизни, жил на личном карибском острове. Сообщалось также, что Эпштейн общался с Трампом, 42-м президентом США Биллом Клинтоном, младшим братом британского короля Карла III принцем Эндрю.