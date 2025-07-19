Евросоюз запретил любые транзакции, связанные с "Северными потоками"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Введенный ЕС запрет на транзакции, связанные с газопроводами "Северный поток" коснется как закупки газа, так операций по обеспечению функционирования трубопроводов, сообщается в официальном журнале ЕС.

"Вводятся (...) ограничительные меры, запрещающие любые транзакции, прямо или косвенно связанные с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток 2", - говорится в документе.

В нем уточняется, что запрет касается, в частности, "работ по строительству, обеспечения функционирования, техобслуживания газопроводов либо отдельных их частей".

"Запрет на транзакции также должен касаться покупки природного газа, транспортируемого по любому из этих газопроводов", - сказано в официальном журнале ЕС.