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На юге Китая отменили более 200 авиарейсов в связи с приближением шторма "Вифа"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Более 200 авиарейсов, запланированных на эти выходные, пришлось отменить на юге КНР из-за приближения к Гонконгу шторма "Вифа", сообщает South China Morning Post (SCMP).

"Мы предпринимаем усилия, чтобы все клиенты, которых затронула эта ситуация, перебронировали билеты на другие рейсы", - говорится в заявлении флагманской авиакомпании Гонконга Cathay Pacific Airways.

По данным SCMP, Cathay Pacific Airways пришлось отменить или перенести на другой срок все рейсы в воскресенье с 5:00 до 18:00 (0:00 - 13:00 по Москве).

Всего в воскресенье отмены затронут свыше 100 прибывающих и более 100 отбывающих рейсов.

Власти также частично приостановили паромное сообщение, перекроют с вечера субботы до утра воскресенья мост Гонконг - Чжухай - Макао.

Метеорологи предупредили, что шторм может вызвать затопления низменностей в прибрежной зоне утром в воскресенье.

В настоящее время "Вифа" движется над Южно-Китайским морем. Выпадение осадков из-за шторма ожидают и во Вьетнаме.

Китай Гонконг Вифа
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