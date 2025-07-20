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Трамп призвал Cенат отменить летние каникулы для утверждения кандидатов на посты в администрации

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал лидера республиканского большинства в Cенате Джона Тьюна отменить августовские каникулы, чтобы утвердить кандидатуры на административные посты, сообщают СМИ.

"Надеюсь, что очень талантливый Джон Тун, одержавший множество побед за последние две недели и, по сути, за 6 месяцев, отменит августовские каникулы (и длинные выходные!), чтобы утвердить кандидатуры моих невероятных номинантов", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул: "Они нам очень нужны!", однако не назвал, кто именно.

Сенат и Палата представителей в соответствии с расписанием работы должны в августе уйти в запланированный отпуск.

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