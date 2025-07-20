Трамп обвинил экс-президента Обаму в мошенничестве и поддержал призыв о привлечении его к суду

Фото: Zuma\TASS

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего президента Барака Обаму в мошенничестве с целью подорвать результаты президентских выборов 2016 года.

В соцсети Truth Social Трамп похвалил журналиста Fox News, который в эфире выступил с разоблачением действий Обамы по фальсификации выборов, а также работу главы Национальной разведки Тулси Габбард.

"Отличная работа молодого и талантливого Харрисона Филдса из Fox News. Экспертная группа была великолепна с предложением о судебном преследовании Обамы и "головорезов", которые только что были однозначно разоблачены в мошенничестве на выборах самого высокого уровня", - написал президент.

Он добавил: "Поздравляем Тулси Габбард. Продолжайте в том же духе!"

Как сообщалось, Нацразведка США провела расследование, установила и обнародовала "неопровержимые доказательства" того, что экс-президент Барак Обама и члены его администрации после победы президента Дональда Трампа в 2016 году пытались дискредитировать результаты выборов через фабрикацию информации, в частности, о якобы имевшихся у Трампа связях с Россией.