Нацразведка США намерена опубликовать новые данные о фальсификациях на выборах

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Директор Нацразведки США Тулси Габбард пообещала опубликовать на следующей неделе дополнительные данные, указывающие, по ее словам, на попытки администрации Барака Обамы распространить ложные данные о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы.

"На следующей неделе мы опубликуем больше детальной информации", - сказала она в эфире Fox News.

Габбард подчеркнула, что у нее нет сомнений в том, что распоряжение о распространении такой ложной информации отдал сам Обама, чтобы создать проблемы Дональду Трампу, победившему на президентских выборах в 2016 году.

Ранее на этой неделе Габбард заявляла, что администрация Обамы, по оценке Нацразведки, распространяла сфабрикованную информацию об иностранном вмешательстве в выборы в США.

В воскресенье она напомнила, что согласно нынешней оценке американской разведки, у России "не было ни возможности, ни желания" вмешиваться в выборы.