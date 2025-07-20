Поиск

Нацразведка США намерена опубликовать новые данные о фальсификациях на выборах

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Директор Нацразведки США Тулси Габбард пообещала опубликовать на следующей неделе дополнительные данные, указывающие, по ее словам, на попытки администрации Барака Обамы распространить ложные данные о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы.

В миреТрамп обвинил экс-президента Обаму в мошенничестве и поддержал призыв о привлечении его к судуТрамп обвинил экс-президента Обаму в мошенничестве и поддержал призыв о привлечении его к судуЧитать подробнее

"На следующей неделе мы опубликуем больше детальной информации", - сказала она в эфире Fox News.

Габбард подчеркнула, что у нее нет сомнений в том, что распоряжение о распространении такой ложной информации отдал сам Обама, чтобы создать проблемы Дональду Трампу, победившему на президентских выборах в 2016 году.

Ранее на этой неделе Габбард заявляла, что администрация Обамы, по оценке Нацразведки, распространяла сфабрикованную информацию об иностранном вмешательстве в выборы в США.

В воскресенье она напомнила, что согласно нынешней оценке американской разведки, у России "не было ни возможности, ни желания" вмешиваться в выборы.

США Тулси Габбард Барак Обамы Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США не собираются давать ЕС дополнительные отсрочки в вопросе пошлин

Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 июля

Трамп обвинил экс-президента Обаму в мошенничестве и поддержал призыв о привлечении его к суду

Трамп обвинил экс-президента Обаму в мошенничестве и поддержал призыв о привлечении его к суду

Politico сообщило, что обнародование материалов суда над Эпштейном не внесет ясности в его связь c Трампом

Трамп призвал Cенат отменить летние каникулы для утверждения кандидатов на посты в администрации

Трамп призвал Cенат отменить летние каникулы для утверждения кандидатов на посты в администрации

Российских туристов не было на перевернувшемся катере во Вьетнаме

Российских туристов не было на перевернувшемся катере во Вьетнаме

У побережья Вьетнама 18 человек погибли при ЧП на катере во время грозы

Китай намерен усилить борьбу с контрабандой металлов

Китай намерен усилить борьбу с контрабандой металлов

Китай начал строить в Тибете крупнейшую гидроэлектростанцию в мире

На юге Китая отменили более 200 авиарейсов в связи с приближением шторма "Вифа"

На юге Китая отменили более 200 авиарейсов в связи с приближением шторма "Вифа"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6787 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2302 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });