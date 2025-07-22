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Палата представителей США не будет голосовать по делу Эпштейна до августовских каникул

Палата представителей США не будет голосовать по делу Эпштейна до августовских каникул
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что до августовских каникул Конгресса США не будет голосования по резолюции, связанной с делом Джеффри Эпштейна.

"Я считаю, что нам нужно, чтобы у администрации было пространство для того, чтобы делать то, что она делает, и если дальнейшие действия конгресса будут необходимы или уместны, то мы их рассмотрим. Но, но я не думаю, что мы подошли к этому моменту, потому что мы согласны с президентом", - заявил Джонсон телеканалу CNN.

Он отметил, что между республиканцами в Палате представителей, самой палатой и президентом США Дональдом Трампом "нет никаких разногласий по поводу максимальной прозрачности" в этом деле.

Спикер добавил, что Трамп "хочет, чтобы все заслуживающие доверия досье на Эпштейна были обнародованы", напомнив, что президент сам попросил генпрокурора Пэм Бонди представить показания большого жюри, связанные с этим делом.

В то же время, как накануне написало издание Politico, обнародование части материалов жюри на судебном процессе над Эпштейном, не даст ответов на вопросы, связанные с отношениями между ним и Трампом.

Издание отмечает, что, поскольку материалы большого жюри не могут быть обнародованы без разрешения федерального суда, который рассматривал дело, "требование Трампа оставляет потенциальное раскрытие новой информации в лучшем случае неясным и подлежит тщательному юридическому анализу, который может занять месяцы".

Politico обращает внимание, что Минюст США "уже активно работает над тем, чтобы отредактировать большие объемы информации из этих файлов". Ведомство предупредило, что "внесет соответствующие изменения в данные, касающиеся жертв, и другую личную информацию".

Палата представителей США Майк Джонсон Джеффри Эпштейн Дональд Трамп
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