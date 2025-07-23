В Стамбуле в среду ждут третий раунд российско-украинских переговоров

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Третий раунд переговоров делегаций России и Украины начнется в Стамбуле 23 июля, сообщает турецкое государственное издание TRT Haber.

Ранее о планах начать переговоры в среду "Интерфаксу" сообщили два источника, знакомых с их подготовкой.

"Ожидаем, что основным переговорным днем станет среда, 23 июля", - сказал агентству источник в Стамбуле. Эту информацию подтвердил источник и в Москве.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июля сообщил, что встреча российской и украинской делегаций запланирована на среду, 23 июля в Турции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам во вторник, что на очередном раунде российско-украинских переговоров планируется обсуждение проектов меморандумов обеих сторон по урегулированию.