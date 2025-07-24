ХАМАС пересмотрел требования по перемирию в Газе

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Посредники по соглашению о прекращении огня в секторе Газа после напряженной встречи с представителями ХАМАС отказались передавать ответ движения на предложенную Израилем сделку, посчитав его несерьезным, сообщила The Jerusalem Post.

"Посредники по сделке о прекращении огня в обмен на заложников отказались сообщить ответ ХАМАС на предложенную Израилем сделку, заявив, что это несерьезный ответ, сообщили The Jerusalem Post два человека, знакомых с ситуацией", - говорится в сообщении.

Израильский собеседник издания отметил, что ХАМАС до сих пор не дал официального ответа на израильское предложение, которое было представлено неделю назад, и "теперь выдвигает новые требования по вопросам, которые уже были решены".

По словам источников, посредники предложили ХАМАС пересмотреть позицию и вернуться к переговорам "с серьезным ответом".

Суть новых требований палестинского движения не раскрывается.