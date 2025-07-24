Евросоюз призвал Таиланд и Камбоджу к сдержанности и диалогу

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе внимательно следят за развитием событий на границе Таиланда и Камбоджи и выражают обеспокоенность эскалацией напряженности, повлекшей гибель людей, в частности гражданских лиц, заявил на брифинге Ануар аль-Ануни, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Мы призываем к деэскалации этого конфликта и побуждаем как Камбоджу, так и Таиланд проявить сдержанность, отдать предпочтение диалогу и обеспечению безопасности населения. Мы просим все стороны учитывать международное право, особенно Устав Организации Объединенных Наций, в компетенцию которой входит разрешение таких пограничных споров", - сказал он.

На границе Таиланда и Камбоджи начались боестолкновения. Обе страны обвиняют друг друга в начале эскалации.