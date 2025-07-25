Поиск

Трамп считает, что движение ХАМАС не настроено на мирное соглашение по Газе

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что американская делегация покинула переговоры в Дохе в связи с отсутствием у движения ХАМАС желания заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

"В ХАМАС не очень-то хотели заключать сделку. Мне кажется, как будто они смерти своей хотят. Это очень, очень плохо", - заявил Трамп в беседе с журналистами перед отлетом в Шотландию.

Американский президент напомнил, что Соединенные Штаты ранее способствовали освобождению множества заложников в секторе Газа.

Накануне спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что американская делегация покинула переговоры в Катаре, посвященные выработке соглашения о перемирии в секторе Газа и обмене пленными. По словам Уиткоффа, ХАМАС не настроено на заключение соглашения. В ответ представитель ХАМАС назвала позицию Уиткоффа предвзятой.

По информации портала Axios, ранее ХАМАС потребовало, чтобы Израиль освободил 200 палестинцев, отбывающих в тюрьме пожизненные сроки, и 2 тыс. палестинцев, задержанных после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, в обмен на освобождение 10 заложников.

Хроника 07 октября 2023 года – 25 июля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Дональд Трамп ХАМАС США сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что Путин и Зеленский могут встретиться через два-три месяца

Трамп заявил, что Путин и Зеленский могут встретиться через два-три месяца

Эрдоган планирует обсудить с Путиным и Трампом возможность их встречи в Стамбуле

Что случилось этой ночью: пятница, 25 июля

Госсекретарь США осудил намерение Франции признать Палестину

Франция признает государство Палестина в сентябре на Генассамблее ООН

Франция признает государство Палестина в сентябре на Генассамблее ООН

США призывают Москву и Киев продолжить прямые переговоры

Обострение палестино-израильского конфликта

США отзывают делегацию из Катара с переговоров о прекращении огня в Газе

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2313 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6815 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });