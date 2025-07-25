Трамп считает, что движение ХАМАС не настроено на мирное соглашение по Газе

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что американская делегация покинула переговоры в Дохе в связи с отсутствием у движения ХАМАС желания заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

"В ХАМАС не очень-то хотели заключать сделку. Мне кажется, как будто они смерти своей хотят. Это очень, очень плохо", - заявил Трамп в беседе с журналистами перед отлетом в Шотландию.

Американский президент напомнил, что Соединенные Штаты ранее способствовали освобождению множества заложников в секторе Газа.

Накануне спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что американская делегация покинула переговоры в Катаре, посвященные выработке соглашения о перемирии в секторе Газа и обмене пленными. По словам Уиткоффа, ХАМАС не настроено на заключение соглашения. В ответ представитель ХАМАС назвала позицию Уиткоффа предвзятой.

По информации портала Axios, ранее ХАМАС потребовало, чтобы Израиль освободил 200 палестинцев, отбывающих в тюрьме пожизненные сроки, и 2 тыс. палестинцев, задержанных после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, в обмен на освобождение 10 заложников.