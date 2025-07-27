Рубио заявил, что США в отношениях с Китаем не намерены жертвовать своими интересами

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон в вопросах разногласий с Пекином будет отстаивать свою позицию.

"Нам надо поддерживать контакты с Китаем во избежание недоразумений", - сказал он в эфире Fox News.

При этом он подчеркнул, что по тем проблемам, которые возникают в отношениях между двумя странами, Вашингтон "всегда будет отстаивать свою позицию", хотя США и стремятся к "уважительным отношениям" с Пекином.