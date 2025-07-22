Поиск

Глава Минфина США намерен обсудить с коллегами из КНР торговые пошлины

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент во вторник заявил, что на следующей неделе рассчитывает провести третий раунд торговых переговоров с китайскими коллегами в Стокгольме.

"Я буду в Стокгольме в понедельник и во вторник на встрече с китайскими коллегами, мы будем работать над тем, чтобы, вероятно, договориться о продлении (отсрочке от повышения пошлин - ИФ)", - сказал Бессент в эфире телеканала Fox Business, говоря о следующей неделе.

Он напомнил, что подобное соглашение с Китаем истекает 12 августа.

По его словам, американская сторона на переговорах намерена обсудить ряд других вопросов, в частности, возможно, закупки Китаем нефти из России и Ирана.

В миреЕС и США все еще не могут добиться прорыва на торговых переговорахЧитать подробнее

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о подписании торгового соглашения с Китаем. Позже министр торговли США Говард Латник пояснил, что подписание, о котором упоминал Трамп, состоялось два дня назад и закрепило договоренности по пошлинам, достигнутые США и Китаем на торговых переговорах в Женеве и в Лондоне, и не было всеобъемлющей торговой сделкой между двумя странами.

Первый раунд торговых переговоров между двумя странами состоялся в Швейцарии 10-11 мая, стороны договорились о взаимном сокращении пошлин.

Позже Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, во время которого лидеры обсудили спорные торговые вопросы, в том числе по торговле редкоземельными металлами.

9 июня в Лондоне прошел второй раунд переговоров США и Китая по вопросам торговли.

КНР США Скотт Бессент
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

В Греции задержали беглого молдавского олигарха Плахотнюка

В Греции задержали беглого молдавского олигарха Плахотнюка
Обострение палестино-израильского конфликта

Хуситы сообщили о запуске баллистической ракеты по аэропорту Тель-Авива

Палата представителей США не будет голосовать по делу Эпштейна до августовских каникул

Палата представителей США не будет голосовать по делу Эпштейна до августовских каникул

Что случилось этой ночью: вторник, 22 июля

Обострение палестино-израильского конфликта

ВОЗ потребовала от Израиля освободить задержанных в секторе Газа сотрудников

ВОЗ потребовала от Израиля освободить задержанных в секторе Газа сотрудников

Трамп заявил, что США готовы ударить по Ирану снова, если потребуется

Иран не исключает в будущем прямых переговоров с США

Минобороны Израиля запретило машины ряда фирм КНР из-за подозрений в шпионаже

Минобороны Израиля запретило машины ряда фирм КНР из-за подозрений в шпионаже

Что произошло за день: понедельник, 21 июля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6793 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2308 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });