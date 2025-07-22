Глава Минфина США намерен обсудить с коллегами из КНР торговые пошлины

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент во вторник заявил, что на следующей неделе рассчитывает провести третий раунд торговых переговоров с китайскими коллегами в Стокгольме.

"Я буду в Стокгольме в понедельник и во вторник на встрече с китайскими коллегами, мы будем работать над тем, чтобы, вероятно, договориться о продлении (отсрочке от повышения пошлин - ИФ)", - сказал Бессент в эфире телеканала Fox Business, говоря о следующей неделе.

Он напомнил, что подобное соглашение с Китаем истекает 12 августа.

По его словам, американская сторона на переговорах намерена обсудить ряд других вопросов, в частности, возможно, закупки Китаем нефти из России и Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о подписании торгового соглашения с Китаем. Позже министр торговли США Говард Латник пояснил, что подписание, о котором упоминал Трамп, состоялось два дня назад и закрепило договоренности по пошлинам, достигнутые США и Китаем на торговых переговорах в Женеве и в Лондоне, и не было всеобъемлющей торговой сделкой между двумя странами.

Первый раунд торговых переговоров между двумя странами состоялся в Швейцарии 10-11 мая, стороны договорились о взаимном сокращении пошлин.

Позже Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, во время которого лидеры обсудили спорные торговые вопросы, в том числе по торговле редкоземельными металлами.

9 июня в Лондоне прошел второй раунд переговоров США и Китая по вопросам торговли.