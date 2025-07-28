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В Китае семьям с детьми до трех лет будут выплачивать $500 в год

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Правительство Китая анонсировало общенациональную программу, которая предусматривает выплату субсидий в размере 3,6 тысячи юаней ($503) в год на каждого ребенка младше трех лет, сообщает "Синьхуа".

Подать заявку на субсидию могут родители детей, рожденных с 2022 по 2024 год. Ожидается, что средства получат более 20 млн семей.

С помощью такой программы власти хотят поддержать рождаемость в стране, а также потребительские расходы.

В 2024 году в Китае родилось 9,5 млн детей, а умерло 10,9 млн человек. Население страны сокращается третий год подряд.

Эксперты отмечают, что сумма субсидии слишком мала и вряд ли может существенно повлиять на рождаемость или потребление в ближайшей перспективе, однако программа может стать основой для более масштабной поддержки домохозяйств в будущем.

Китай
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