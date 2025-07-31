Трамп объявил о заключении торгового соглашения с Южной Кореей

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Южной Кореей, достигнутое в среду, предусматривает введение 15-процентного тарифа на южнокорейские товары.

"Мы договорились о тарифе для Южной Кореи в размере 15%. С Америки тариф взиматься не будет", - написал Трамп в соцсети The Truth.

Он также сообщил, что Сеул купит у Вашингтона энергоресурсов на $100 млрд и предоставит $350 млрд для "инвестиций, принадлежащих и контролируемых Соединенными Штатами и выбранных мной как президентом".

Кроме того, американский лидер сообщил, что президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен посетит Белый дом в августе.