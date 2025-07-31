Поиск

Трамп объявил о заключении торгового соглашения с Южной Кореей

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Южной Кореей, достигнутое в среду, предусматривает введение 15-процентного тарифа на южнокорейские товары.

"Мы договорились о тарифе для Южной Кореи в размере 15%. С Америки тариф взиматься не будет", - написал Трамп в соцсети The Truth.

Он также сообщил, что Сеул купит у Вашингтона энергоресурсов на $100 млрд и предоставит $350 млрд для "инвестиций, принадлежащих и контролируемых Соединенными Штатами и выбранных мной как президентом".

Кроме того, американский лидер сообщил, что президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен посетит Белый дом в августе.

США Дональд Трамп Южная Корея соглашение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Канада признает палестинское государство на сессии ГА ООН в сентябре

Утечка воздуха на российском сегменте МКС снизилась, но продолжается

Крикалев отметил важность продолжения "Роскосмосом" и NASA перекрестных полетов на МКС

ФРС оставила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5%, как и ожидалось

Что произошло за день: среда, 30 июля

"Росатом" начал урановый проект в Танзании

Трамп заявил, что введет пошлины в 25% на товары Индии

Трамп заявил, что введет пошлины в 25% на товары Индии

Трамп назвал 1 августа последней датой для заключения торговых соглашений с США

Индия планирует завершить торговые переговоры с США к осени

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2324 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6844 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });