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США заключили торговые соглашения с Камбоджей и Таиландом

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В преддверии 1 августа - крайнего срока, определенного президентом США Дональдом Трампом для введения тарифов с зарубежными странами - Вашингтон заключил торговые соглашения с Камбоджей и Таиландом, сообщил американский министр торговли Говард Латник.

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"Я слушал весь субботний день, как он звонил в Камбоджу и Таиланд. И что происходит в понедельник? Они объявляют перемирие. И вот что мы сделали сегодня. Мы заключили торговые сделки с Камбоджей и Таиландом", - сказал Латник, имея в виду недавний вооруженный конфликт между двумя азиатскими странами и посреднические усилия Трампа.

Подробности соглашений не приводятся.

Гонконгская South China Morning Post, комментируя заявление министра, пишет, что Трамп "использовал торговые переговоры как дубинку, чтобы усадить обе страны за стол переговоров, пригрозив, что Вашингтон не достигнет торговых соглашений ни с одной из них, пока продолжаются боевые действия".

После подписания мирного соглашения президент США приказал своей торговой команде возобновить переговоры с обеими странами.

США Камбоджа Тайланд торговое соглашение
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