Лукашенко заявил об отходе от концепции многополярности

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко декларировал отход от концепции многополярности во внешней политике республики.

"Сейчас много разговоров про многополярность, но запомните мой постулат: "Ближе всех для нас - Российская Федерация", - сказал Лукашенко в ходе совещания с руководителями белорусских дипмиссий, его цитирует близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"В основе новой международной системы - не диктат "избранных" стран, а принципы взаимного уважения и равноправия, открывающие возможности для конструктивного диалога и сотрудничества. Но день, когда новая система окончательно вступит в свои права, придет не сегодня и, возможно, не завтра", - добавил белорусский президент.

Он отметил, что "западноцентричная модель не сдается без боя, причем в прямом смысле. Маски сброшены окончательно. Все их постулаты о "мире, основанном на правилах" сегодня опровергнуты на глазах этого же мира".