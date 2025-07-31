Израиль нанес авиаудары по позициям "Хезболлы" на юге Ливана
Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Израильские военные в четверг нанесли серию авиаударов по позициям ливанского шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана, сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В израильской армии отметили, что целью операции была инфраструктура, на которой производится или хранится "стратегическое оружие".
В ЦАХАЛ указали, что приняли решение об ударах после того, как "определили усилия "Хезболлы" восстановить применение этих объектов". По мнению израильских военных, подобные действия "нарушают договоренности между Израилем и Ливаном".
В ноябре 2024 года израильские военные и базирующаяся в Ливане группировка "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, согласно которому Армия обороны Израиля должна поэтапно уйти с территории Ливана и передать позиции на юге страны ливанским военным. Позднее неоднократно поступали сообщения как об обстрелах Израиля с ливанской территории, так и об ударах ЦАХАЛ по югу Ливана.