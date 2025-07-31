В ЕС опасаются, что Трамп предложит РФ крупные экономические соглашения

Президент США может пойти на такой шаг с целью нормализовать ситуацию на Украине, сообщило издание Politico

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе растут опасения, что президент США Дональд Трамп с целью нормализовать ситуацию на Украине может пойти на серьезное расширение экономических отношений с Россией, сообщает в четверг Politico со ссылкой на источники.

Как информирует портал, на востоке ЕС "все больше опасений, что Трамп, хотя и ужесточил недавно риторику по отношению к президенту РФ Владимиру Путину, может подорвать торговлю в сфере энергетики за счет огромных уступок и колоссальных экономических сделок" для завершения конфликта.

"По словам бывших и нынешних дипломатов с востока Европы, а также экспертов США и представителей индустрии, это будет кувалда, которая пробьет экономический барьер Запада вокруг России, и вместе с тем нанесет удар по американской энергетике", - отмечает Politico.

Представители нефтяной и газовой сферы уже предупреждали Белый дом о возможных негативных последствиях такой политики, но также начали готовиться к возможности того, что их предостережения проигнорируют.

По словам собеседников Politico, в администрации США существуют разногласия между сотрудниками, которые считают приоритетом мирное соглашение по Украине, и людьми вроде министра внутренних дел Дуга Бургума и министра энергетики Криса Райта, которые опасаются, что мирное соглашение позволит РФ беспрепятственно поставлять газ Европе и подорвет усилившиеся позиции американских экспортеров сжиженного природного газа (СПГ).

По данным портала, мирное соглашение по Украине может включать в себя, в том числе и отмену санкций против российского СПГ. "Это будет, как если бы администрация Трампа закачала российский газ в горло европейцам", - отметил один из источников. Он также утверждал, что "европейцы говорят твердое "нет", такому повороту событий, и что они не желают отказываться от курса на снижение зависимости от РФ в газовой сфере.

Другой источник отметил, что нефтяные и газовые компании пытаются рассчитать, как отреагируют рынки, в том числе в Европе, если США или ЕС отменят санкции против России. Однако сотрудники компаний отмечали, что ослабление ограничений против РФ не является неизбежным развитием событий.

29 июля Трамп заявил, что дедлайн для России по украинскому урегулированию наступит через 10 дней.

Вместе с тем американский президент в опубликованном во вторник интервью журналисту The New York Post, записанном во время его недавнего визита в Шотландию, вновь заявил, что по истечении дедлайна Вашингтон примет меры в отношении России, но не стал вдаваться в подробности. "После этого мы введем санкции, пошлины или что-то еще", - сказал глава Белого дома.

На вопрос журналистки о том, как Трамп видит завершение конфликта на Украине, он сказал: "Посмотрим, что будет".