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Рубио заявил, что Вашингтон и Москва обсуждали Украину на этой неделе

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Высокопоставленные чиновники из США и РФ на этой неделе провели беседы по украинскому конфликту, но не смогли прийти к взаимопониманию, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

"Ранее на этой неделе, в понедельник или во вторник, мы провели полноценную беседу с ними, не с Путиным, но с некоторыми высокопоставленными российскими официальными лицами в надежде прийти к какому-то пониманию о следующих шагах, которые приведут к миру", - заявил Рубио.

Он отметил, что по результатам беседы не увидел прогресса.

По словам госсекретаря, именно отсутствие прогресса больше всего беспокоит президента США Дональда Трампа.

Марко Рубио США Украина Дональд Трамп
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Рубио сказал, что США открыты к изучению разных вариантов урегулирования на Украине

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