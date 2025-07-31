Рубио сказал, что США открыты к изучению разных вариантов урегулирования на Украине

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Вашингтон не против того, чтобы рассматривать различные способы решения украинского конфликта, заявил в четверг госсекретарь США Марко Рубио.

"Мы открыты к различным способам урегулирования, но все же лучший путь - это прекратить военные действия и перейти к переговорам", - сказал Рубио в интервью Fox News Radio.

У президента США Дональда Трампа, в случае если он захочет оказать давление на Россию, есть опция ввести вторичные санкции для покупателей российской нефти, а также ввести секторальные банковские санкции, пояснил госсекретарь Соединенных Штатов.

При этом Рубио выразил надежду на то, что такие меры все же не потребуются.

29 июля Трамп заявил, что через 10 дней истечет дедлайн по украинскому урегулированию, после которого США намерены ввести пошлины в отношении РФ.