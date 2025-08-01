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ХАМАС заявил о готовности вернуться за стол переговоров о прекращении огня в Газе

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС заявило, что намерено продолжать переговоры о постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск из Газы при условии серьезного улучшения гуманитарной ситуации в анклаве, сообщает CNN.

"Крайне важно значительно улучшить катастрофическую гуманитарную ситуацию и получить письменный ответ противника относительно наших действий. Это условие для возвращения к переговорам", заявил CNN член политбюро движения Басем Наим.

Он пояснил, что что продолжение переговоров "в условиях голода теряет свое содержание и эффективность".

В минувший четверг телеканал, ссылаясь на информированные источники сообщил, что ХАМАС прекратил участвовать в каких-либо дискуссиях о прекращении огня и освобождении заложников.

Ранее США и Израиль отозвали свои делегации из столицы Катара Дохи, где проходили переговоры, спецпосланник президента США Стив Уиткофф обвинил ХАМАС в недобросовестной позиции.

Израиль США ХАМАС
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