В Евросоюзе представили рекомендации по соблюдению нового закона об ИИ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Власти Евросоюза опубликовали окончательную версию кодекса практики с рекомендациями по соблюдению нового закона об искусственном интеллекте в части, касающейся ИИ-систем общего назначения.

Кодекс разработан 13 экспертами на основе информации, предоставленной более чем 1000 заинтересованных юридических и физических лиц, включая предприятия малого и среднего бизнеса, ученых, общественные организации и провайдеров ИИ-моделей, сообщила пресс-служба Еврокомиссии. В числе прочего кодекс содержит рекомендации в сфере безопасности, которые помогут компаниям снизить риски при разработке продвинутых ИИ-моделей, а также разделы о прозрачности и материалах, защищенных авторским правом.

Теперь ЕК и государствам ЕС предстоит рассмотреть кодекс и принять решение о том, одобрять ли его. Затем провайдеры ИИ-моделей смогут его подписать. Подписанты в числе прочего выиграют от снижения административной нагрузки.

Закон об ИИ был принят в 2024 году, часть об ИИ-системах общего назначения должна вступить в силу 2 августа. Он предусматривает меры, направленные на профилактику злоупотребления ИИ, и в частности, обязывает разработчиков предоставлять информацию о порядке обучения ИИ-моделей и иметь политики соблюдения законодательства об авторских правах.

Нарушение закона может повлечь для компаний штраф в размере до 7% годовой выручки.

ASML, Airbus, Mercedes-Benz Group, Deutsche Lufthansa и другие европейские компании недавно призвали председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен отложить введение закона на два года. В противном случае ИИ-амбиции Евросоюза окажутся под угрозой, говорилось в подписанном более чем 45 организациями письме в адрес главы ЕК. По мнению бизнеса, подход к регулированию отрасли должен быть более "дружественным к инновациям".