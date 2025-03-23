Польша направит на границу с Белоруссией еще 1,5 тыс. пограничников

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Пограничная стража Польши проведет дополнительный набор пограничников для усиления границы с Белоруссией, заявил в воскресенье министр внутренних дел и администрации Томаш Семоняк.

"Мы защищаем польско-белорусскую границу. После укрепления физического заграждения (нелегальным мигрантам требовалось 20 секунд, чтобы преодолеть барьер, построенный предыдущим правительством) и расширения электронного барьера (новые камеры, датчики, освещение), организации буферной зоны и беспощадной борьбы с нелегальными проводниками, мы вскоре начнем строить дорогу вдоль границы, а самое главное, примем 1500 новых сотрудников Пограничной стражи и направим их на охрану участков, подверженных риску гибридной агрессии", - написал глава польского МВД в X-аккаунте.

Как добавил Семоняк, "первые 500 новых сотрудников - в этом году, затем еще тысяча".

По данным министра, сейчас на восточной границе Польши в общей сложности служат 11 тысяч сотрудников Пограничной стражи, солдат Войска Польского и полицейских.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в усилении границы с Белоруссией и Россией в настоящее время задействованы 6 тыс. солдат, включая резерв.