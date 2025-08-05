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Трамп отметил, что Бессент не претендует на вакантный пост в совете управляющих ФРС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не рассматривает кандидатуру министра финансов Скотта Бессента на вакантное место в совете управляющих Федеральной резервной системы (ФРС).

При этом президент заявил в интервью CNBC, что объявит о своем выборе "в ближайшее время".

На прошлой неделе член совета управляющих ФРС Адриана Куглер объявила о том, что покинет этот пост на несколько месяцев раньше срока - 8 августа, а не 31 января 2026 года.

Трамп назвал ее решение "приятным сюрпризом".

Уход Куглер предоставляет президенту возможность назначить на эту должность человека, который в дальнейшем может стать руководителем Федрезерва после окончания срока полномочий нынешнего главы Джерома Пауэлла в мае следующего года.

"Это будет один из четырех кандидатов", - сказал Трамп. Он рассматривает как "очень хороших" кандидатов нынешнего экономического советника Белого дома Кевина Хассета, а также Кевина Уорша, занимавшего аналогичную должность в администрации президента США Джорджа Буша и позднее входившего в совет управляющих ФРС.

Президент не назвал двух других кандидатов, но сказал, что Бессент не будет претендовать на эту должность, поскольку хочет остаться на посту министра финансов.

США Дональд Трамп Скотт Бессент
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