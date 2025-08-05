Трамп отметил, что Бессент не претендует на вакантный пост в совете управляющих ФРС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не рассматривает кандидатуру министра финансов Скотта Бессента на вакантное место в совете управляющих Федеральной резервной системы (ФРС).

При этом президент заявил в интервью CNBC, что объявит о своем выборе "в ближайшее время".

На прошлой неделе член совета управляющих ФРС Адриана Куглер объявила о том, что покинет этот пост на несколько месяцев раньше срока - 8 августа, а не 31 января 2026 года.

Трамп назвал ее решение "приятным сюрпризом".

Уход Куглер предоставляет президенту возможность назначить на эту должность человека, который в дальнейшем может стать руководителем Федрезерва после окончания срока полномочий нынешнего главы Джерома Пауэлла в мае следующего года.

"Это будет один из четырех кандидатов", - сказал Трамп. Он рассматривает как "очень хороших" кандидатов нынешнего экономического советника Белого дома Кевина Хассета, а также Кевина Уорша, занимавшего аналогичную должность в администрации президента США Джорджа Буша и позднее входившего в совет управляющих ФРС.

Президент не назвал двух других кандидатов, но сказал, что Бессент не будет претендовать на эту должность, поскольку хочет остаться на посту министра финансов.