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Партия осужденного экс-премьера Пакистана Хана призвала к массовым протестам

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Пакистанская партия "Техрик-и-Инсаф", основанная бывшим премьером страны Имраном Ханом, во вторник организует массовые акции протеста с требованием освободить экс-главу правительства, сообщает агентство ЭФЭ.

Члены партии и ее союзники призвали сторонников Хана к "черному дню" во всех крупных городах страны.

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Как отмечает EFE, на фоне этих призывов власти страны задействовал тысячи стражей порядка для обеспечения безопасности. В частности, значительно усилили присутствие полиции в Лахоре.

Накануне силы безопасности Пакистана провели рейд против членов "Техрик-и-Инсаф", задержав около 200 человек.

В апреле 2022 года парламент Пакистана вынес вотум недоверия Хану, который занимал пост премьера с 2018 года. В августе 2023 года суд признал его виновным в коррупции и приговорил к трем годам тюрьмы. Затем в январе 2024 года суд вынес еще один приговор, приговорив его к 10 годам заключения за раскрытие гостайны.

В общей сложности с момента ухода с поста премьера Хану вынесено пять приговоров.

Сам Хан неоднократно заявлял, что оппозиция Пакистана вступила в сговор с Вашингтоном, чтобы добиться его отстранения от власти из-за независимой внешней политики, симпатизирующей Китаю и России.

Пакистан Имран Хан
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