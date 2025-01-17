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Бывший премьер-министр Пакистана и его жена приговорены к реальным срокам

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Высокий суд Лахора приговорил бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана, уже находящегося в заключении, к 14 годам тюрьмы по делу о коррупции, сообщает АР.

По этому же делу жена Хана Бушра Биби приговорена к семи годам лишения свободы.

Их признали виновными в том, что во время премьерства Хана они приняли земельный участок от магната недвижимости Малика Риаза за помощь в отмывании денег. Также экс-премьер выделял Риазу средства из этих же денег для оплаты штрафов.

Это уже пятый приговор Хану с момента его отставки в 2022 году.

В частности, ранее экс-премьера также признали виновным по трем другим делам, в том числе за коррупцию, раскрытие государственной тайны и за нарушение местного закона о браке, согласно которому мусульманка имеет право вступать в новый брак не ранее трех месяцев после развода. Хан и Биби, как сообщается, не выждали этот период. Однако отбывать тюремное заключение по всем трем делам Хан должен был одновременно, соответственно речь шла о 14 лет тюрьмы - наказании за раскрытие государственных секретов. Позднее часть обвинений с Хана сняли.

В декабре 2024 года тысячи протестующих направились к столице страны, Исламабаду, с требованием выпустить из тюрьмы Хана. Сторонники партии "Движение за справедливость" считают, что приговор Хану был политически мотивирован.

Сам Хан неоднократно заявлял, что оппозиция Пакистана вступила в сговор с Вашингтоном, чтобы добиться его отстранения от власти из-за независимой внешней политики, симпатизирующей Китаю и России.

В апреле 2022 года парламент Пакистана вынес вотум недоверия Хану, который занимал пост премьер-министра с 2018 года.

Лахор Пакистан Малик Риаз Имран Хан Бушра Биби
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